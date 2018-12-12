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Кабинет Министров Украины создал межведомственную комиссию по вопросам обобщения правовой позиции государства по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и подготовки консолидированной претензии Украины к РФ по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, передает 112.Украина.

Главой комиссии назначена вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, заместителями будут замминистров по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и Министерства иностранных дел.

Согласно положению, основными заданиями комиссии будет:

координация действий органов исполнительной власти в вопросе обобщения правовой позиции государства по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и подготовки консолидированной претензии Украины к РФ по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины;

обобщение правовой позиции;

анализ состояния соблюдения прав и свобод граждан на оккупированных территорий;

подготовка предложений по реализации государственной политики в соответствующих вопросах;

подготовка консолидированной претензии к России.

Напомним, 10 декабря Президент Петр Порошенко призвал Кабмин срочно создать межведомственный координационный орган для формирования претензии Украины к России. 
ForUm

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