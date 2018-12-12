также в разделеОбщество
Кабмин создал рабочую группу для проверки облгазов Фирташа 3
В США отреагировали на решение суда по Насирову 9
Беззаконие в Ирпене провоцирует новый «Майдан» 13
На Донбассе ликвидирован вероятный убийца Слипака 16
Состояние Гриба резко ухудшилось 13
ВМС усилили оборону важных объектов в Азово-Черноморском регионе 20
Берите чай, кофе, пледы: активисты анонсировали сбор на Майдане в связи с решением суда по Насирову 45
Кабмин создал Государственную социальную службу 20
В суде объяснили восстановление Насирова 28
Звавшему Россию жителю Тернополя вынесли приговор 25
КИУ назвал наименее продуктивных депутатов Рады 19
Сенцов о премии Сахарова: Надеюсь, еще успею сделать что-то, чтобы заслужить 19
МИД подготовил рекомендации украинцам, собравшимся во Францию 20
Военное положение: На Сумщине – уже почти 4 десятка блокпостов 30
Сестра Сенцова получила премию Сахарова вместо него 26
Смелянский: «Укрпошта» не будет закрывать отделения, но денег хватит на полгода 23
Скандальный экс-мэр Полтавы получил еще одно подозрение 29
Из Луганска на подконтрольную Украине территорию переместили 42 заключенных 509

Бывший сотрудник патрульной полиции Харькова Денис Кучеренко, который вместе с подельниками отобрал с помощью шантажа автомобиль у мужчины, а также вымогал у него «отступные», сбежал в РФ и получил российское гражданство.  Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции НПУ Евгений Жуков.

«Спасибо МВД РФ, спасибо ФСБ РФ! Всех преступников, бандитов, взяточников и вымогателей... Забирайте себе. Такой естественный отбор мне нравится! Пришел в патруль, был задокументирован за превышение полномочий (вымогательство и взятка), до суда сбежал в РФ. И уже гражданин великой. Хорошая перспектива. Забирайте в ГАИ и не благодарите», - написал он в Facebook.

В Украине Кучеренко с подельниками судили за то, что они путем шантажа отобрали у мужчины авто и разобрали его на запчасти, нанеся пострадавшему ущерб в размере 400 тысяч гривен. 
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2199 грн.
16
Теги