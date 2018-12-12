Бывший сотрудник патрульной полиции Харькова Денис Кучеренко, который вместе с подельниками отобрал с помощью шантажа автомобиль у мужчины, а также вымогал у него «отступные», сбежал в РФ и получил российское гражданство. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции НПУ Евгений Жуков.

«Спасибо МВД РФ, спасибо ФСБ РФ! Всех преступников, бандитов, взяточников и вымогателей... Забирайте себе. Такой естественный отбор мне нравится! Пришел в патруль, был задокументирован за превышение полномочий (вымогательство и взятка), до суда сбежал в РФ. И уже гражданин великой. Хорошая перспектива. Забирайте в ГАИ и не благодарите», - написал он в Facebook.

В Украине Кучеренко с подельниками судили за то, что они путем шантажа отобрали у мужчины авто и разобрали его на запчасти, нанеся пострадавшему ущерб в размере 400 тысяч гривен.

