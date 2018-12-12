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В Сумской области, где с 28 ноября введено военное положение, постепенно растет количество блокпостов.

Об этом по итогам совещания с руководителями райгосадминистраций и органов местного самоуправления сообщил заместитель председателя Сумской ОГА Иван Боршош, передает Укринформ.

«На днях на территории области установили еще три блокпоста, и теперь их в регионе в целом насчитывается 37. Из них – 25 стационарных и 12 – мобильных, где в круглосуточном режиме несут службу сотрудники полиции и военнослужащие», - отметил чиновник.

По его словам, руководству на местах дано поручение обеспечить условия для надлежащего и бесперебойного функционирования блокпостов.

«Они должны быть теплыми и комфортными, оборудованы камерами видеонаблюдения, ведь это прежде всего безопасность как работников полиции и военных, так и осуществления соответствующего контроля по соблюдению конституционных прав граждан», - подчеркнул Боршош.

Также заместитель председателя облгосадминистрации поставил вопрос о необходимости обеспечения круглосуточного патрулирования автотранспорта.

Как сообщал ForUm, военное положение в Украине введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и  будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).
ForUm

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