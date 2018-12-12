В ноябре 2018 потребительская инфляция ускорилась до 10,0% г/г. В месячном измерении цены выросли на 1,4%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Инфляция в годовом измерении в ноябре была близка к прогнозу, опубликованному в октябрьском «Инфляционном отчете». Несколько более высокие показатели базовой инфляции и темпов роста административно регулируемых цен почти полностью компенсировались низкими темпами роста цен на сырые продовольственные товары», - отмечается в сообщении.

Базовая инфляция в ноябре ускорилась до 8,9% г/г. Динамику этого показателя обусловил, прежде всего, рост цен на услуги под влиянием дальнейшего роста производственных расходов, в частности на оплату труда, а также давление со стороны потребительского спроса.

Темпы подорожания продуктов питания с высокой степенью обработки остались на уровне 10,0% г/г. Ускорение роста цен на макаронные, кондитерские и мучные изделия было компенсировано более медленной динамикой цен на другие продукты. В частности, благодаря снижению мировых цен медленнее дорожали мясные и молочные продукты. Этот же фактор на фоне ожидаемого рекордного урожая подсолнечника в Украине способствовал снижению темпов роста цен на подсолнечное масло, спреды и майонез.

Темпы роста цен на непродовольственные товары также незначительно замедлились (4,4% г/г). В частности, за счет укрепления обменного курса гривни в течение октября-ноября низкими темпами росли цены на бытовую технику и автомобили, а рост цен на одежду и обувь осталось сдержанным.

Рост цен на сырые продукты питания в ноябре ускорился до 2,4% г/г, однако было ниже, чем прогнозировалось. Недостаточное предложение при неблагоприятных погодных условиях и слабый урожай овощей в Европе стимулировали ускорение роста цен на овощи. Мука дорожала из-за роста цен на пшеницу. В то же время в ноябре подешевели фрукты и яйца, и замедлился рост цен на молоко, то нивелировало ускорение роста цен на другие сырые продукты питания.

Темпы роста административно регулируемых цен увеличились до 17,3% г/г. В частности, в ноябре выросли тарифы на природный газ для населения (на 22,9%) и услуги местной телефонной связи. К тому же высокими темпами продолжили расти цены на алкогольные напитки, табачные изделия, проезд в автодорожном транспорте.

Снижение мировых цен на нефть и усиление курса гривни способствовали замедлению роста цен на топливо.

Несмотря на незначительные отклонения в темпах роста цен по различным группам товаров в ноябре, прогноз потребительской инфляции на конец года (10,1% г/г) остается актуальным.