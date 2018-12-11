В результате ДТП с участием маршрутного такси и грузовика на Гостомельском шоссе один человек скончался в карете скорой помощи, еще три человека получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По предварительной информации, произошло столкновение маршрутки и грузовика.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают механизм аварии. На месте сейчас работают патрульные и следователи полиции Киева. Решается вопрос об открытии уголовного производства.