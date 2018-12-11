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Национальное агентство по противодействию коррупции не установило признаков незаконного обогащения и конфликта интересов в декларации прокурора Генеральной прокуратуры Константина Кулыка за 2016 год, который на тот момент занимал должность военного прокурора сил антитеррористической операции.

Об этом говорится в решении НАПК №2914, передают Українські Новини.

В решении НАПК указано, что была проведена проверка декларации Кулика за 2016 год.

Признаков незаконного обогащения, конфликта интересов не установлено, а нарушений ст. 366-1 Уголовного кодекса (декларирования недостоверной информации) не обнаружено.

Отмечается, что данное решение может быть обжаловано в судебном порядке.

Как сообщал ForUm,  в 2016 году Кулику сообщили о подозрении в незаконном обогащении. 29 июня 2016 года детективы НАБУ провели обыски по его месту жительства.

4 июля Соломенский районный суд Киева отстранил Кулика от должности военного прокурора сил АТО. 13 июля Апелляционный суд города Киева восстановил его в должности

14 апреля Кулик был назначен заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.

 
ForUm

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