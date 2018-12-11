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Депутаты Львовского областного совета потребовали от Президента и Министерства иностранных дел закрытия Генконсульства РФ во Львове.

Соответствующее обращение принято на внеочередной сессии облсовета 11 декабря, сообщает Укринформ.

«Требуем немедленного закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове на ул. К. Левицкого, 95. Уверены, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе, значительно уменьшат социальную напряженность и провокации, совершаемые агентами разведки и ФСБ России против людей, памятников украинской государственности, а также памятников выдающимся борцам за независимость Украины», - говорится в обращении.

Как отмечают львовские депутаты, в ситуации введения военного положения в части Украины и захвата украинских моряков россиянами государство обязано усилить дипломатическое давление на РФ во всех направлениях. «По примеру Франции, Германии, Польши, Италии, Нидерландов, Дании, которые принудительно высилают  российских дипломатов, Украина должна также ответить на системную гибридную войну, которую Россия проводит против Украины», - говорится в обращении.

 
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