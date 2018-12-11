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Национальная полиция объявила в розыск российских кинопродюсеров и бизнесменов – братьев Сергея и Николая Саркисовых по подозрению в мошенничестве.

Информация размещена на сайте Министерства внутренних дел в перечне разыскиваемых лиц, передают Українськi Новини.

Оба брата подозреваются по ч.4 ст. 190 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.

Указано, что Саркисовы с 24 сентября текущего года скрываются от органов досудебного расследования Украины.

Мера пресечения им не избиралась.

59-летний Сергей Саркисов, гражданин России, бизнесмен, продюсер кино и кинорежиссер, один из основных владельцев и председатель совета директоров страховой компании «РЕСО-гаранти».

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков.

В 2007 году продал 33% акций «РЕСО-гарантии» французской страховой группе АХА.

Его младший брат, 50-летний Николай Саркисов, также является одним из руководителей «РЕСО-гарантии».

В 2018 году братья Саркисовы заняли 6-е место в список богатейших семей России по версии журнала Forbes с капиталом в 1,5 млрд долларов.

В Украине братья Саркисовы входили в руководство страховой компании «Просто-Страхование» (Киев).
ForUm

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