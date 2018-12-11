Национальная полиция объявила в розыск российских кинопродюсеров и бизнесменов – братьев Сергея и Николая Саркисовых по подозрению в мошенничестве.
Информация размещена на сайте Министерства внутренних дел в перечне разыскиваемых лиц, передают Українськi Новини.
Оба брата подозреваются по ч.4 ст. 190 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.
Указано, что Саркисовы с 24 сентября текущего года скрываются от органов досудебного расследования Украины.
Мера пресечения им не избиралась.
59-летний Сергей Саркисов, гражданин России, бизнесмен, продюсер кино и кинорежиссер, один из основных владельцев и председатель совета директоров страховой компании «РЕСО-гаранти».
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков.
В 2007 году продал 33% акций «РЕСО-гарантии» французской страховой группе АХА.
Его младший брат, 50-летний Николай Саркисов, также является одним из руководителей «РЕСО-гарантии».
В 2018 году братья Саркисовы заняли 6-е место в список богатейших семей России по версии журнала Forbes с капиталом в 1,5 млрд долларов.
В Украине братья Саркисовы входили в руководство страховой компании «Просто-Страхование» (Киев).
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