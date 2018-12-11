Составлен итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей Google за 2018 год.

Как сообщается в официальном блоге компании, самым популярным поисковым запросом 2018 года в Google Украине стал «ЧМ 2018» - чемпионат мира по футболу. На второй позиции – новый сезон сериала «Мажор», а на третьей - конкурс Евровидение-2018. Кроме того, украинских пользователей Google традиционно интересовали новые фильмы года, сериалы «Школа» и «Полицейский с Рублевки» и Олимпиада 2018.

В категории «Персона» украинцы чаще всего искали информацию о трагически погибшей актрисе «Дизель Шоу» Марине Поплавской. Кроме того, в 2018 году украинцы искали информацию о Егоре Криде, Иосифе Кобзоне, Борисе Апреле/Зиандже, американском рэпере Xxxtentacion и выдающемся ученом Стивене Хокинге, а также о Меган Маркл.

В категории «Фильмы» в этом году украинцы чаще всего искали в Google новый фильм из вселенной Marvel «Веном». В целом, продолжение популярных фильмов традиционно вызывают высокий интерес украинских пользователей, таких в первой десятке семь; также в список самых популярных фильмов по версии пользователей Google попала украинская комедия «Безумная свадьба».

«Покупкой года» в Украине стала игрушка Бейблейд; также украинцы интересовались приобретением цифрового тюнера Т2, билетов на поезд и биткоинов.

В 2018 году украинцы задавали Google самые разные вопросы. Пользователи чаще всего хотели узнать, как скачать видео с YouTube, сделать слайм и подключить Т2. Интересовались, почему задерживают пенсию, мясо коровы называется «говядиной» и в Одессе выпал желтый снег. А также пытались выяснить, что такое биткоины, корь, томос и реинтеграция.

Полностью список самых популярных запросов 2018 Украины выглядит так (запросы приведены на языке оригинала):

Самые популярные запросы:

ЧМ 2018

Мажор 3 сезон

Евровидение 2018

Школа 2 сезон

Полицейский с Рублевки 3 сезон

Кемерово

Фильмы 2018

Марина Поплавская

Холостяк 8

Олимпиада 2018

Персона года:

Марина Поплавская

Егор Крид

Иосиф Кобзон

Борис Апрель/Зианджа

Xxxtentacion

Стивен Хокинг

Меган Маркл

Александр Усик

Александр Захарченко

Надежда Савченко

Фильм года:

Веном

Монстры на каникулах 3

50 оттенков свободы

Мстители: Война бесконечности

Дэдпул 2

Джуманджи. Зов джунглей

Тихоокеанский рубеж 2

Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда

Красотка на всю голову

бешеное свадьбы

ТВ-шоу года:

Евровидение-2018

Холостяк 8

Голос страны 2018

Танцы со звездами 2018

Замуж за Бузову

Лига смеха 2018

Оскар 2018

МастерШеф 8

Невеста для папы

Женитьба вслепую 2018

Сериал года:

Мажор 3 сезон

Школа 2 сезон

Полицейский с рублёвка 3 сезон

Домашний арест

Ивановы Ивановы 3 сезон

Молодежка 5 сезон

Гранд Лион

Ольга 3 сезон

Ривердейл

две матери

Вопрос: «Почему?»

задерживают пенсию

мясо коровы называется говядиной

комментарии связи МТС

в Одессе желтый снег

вянут перцы в теплице

задерживают детские пособия

отекают ноги

мундиаль так называется

Украина не голосует на Евровидении

Пасха в разные дни

Вопрос: «Что такое»

Биткоин

Корь

Томос

реинтеграции

NFC

криптовалюта

Эщкере

ЧСВ

Дифтерия

Томбой

Вопрос: «Как?»

скачать видео с ютуб

сделать слайм

удалить инстаграм

подключить Т2

заработать деньги в интернете

ухаживать за орхидеями

покрасить яйца на Пасху

зайти в ВК

дозвониться оператору Киевстар

как удалить фейсбук

Покупка года:

Бейблэйд

Т2

Укрзализныця билеты

МАУ билет

Iqos

Биткоин

колонка jbl

Беспроводные наушники

айфон 8

резиновые сапоги

Таким был 2018 глазами украинских пользователей поисковой системы Google.