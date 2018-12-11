Составлен итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей Google за 2018 год.
Как сообщается в официальном блоге компании, самым популярным поисковым запросом 2018 года в Google Украине стал «ЧМ 2018» - чемпионат мира по футболу. На второй позиции – новый сезон сериала «Мажор», а на третьей - конкурс Евровидение-2018. Кроме того, украинских пользователей Google традиционно интересовали новые фильмы года, сериалы «Школа» и «Полицейский с Рублевки» и Олимпиада 2018.
В категории «Персона» украинцы чаще всего искали информацию о трагически погибшей актрисе «Дизель Шоу» Марине Поплавской. Кроме того, в 2018 году украинцы искали информацию о Егоре Криде, Иосифе Кобзоне, Борисе Апреле/Зиандже, американском рэпере Xxxtentacion и выдающемся ученом Стивене Хокинге, а также о Меган Маркл.
В категории «Фильмы» в этом году украинцы чаще всего искали в Google новый фильм из вселенной Marvel «Веном». В целом, продолжение популярных фильмов традиционно вызывают высокий интерес украинских пользователей, таких в первой десятке семь; также в список самых популярных фильмов по версии пользователей Google попала украинская комедия «Безумная свадьба».
«Покупкой года» в Украине стала игрушка Бейблейд; также украинцы интересовались приобретением цифрового тюнера Т2, билетов на поезд и биткоинов.
В 2018 году украинцы задавали Google самые разные вопросы. Пользователи чаще всего хотели узнать, как скачать видео с YouTube, сделать слайм и подключить Т2. Интересовались, почему задерживают пенсию, мясо коровы называется «говядиной» и в Одессе выпал желтый снег. А также пытались выяснить, что такое биткоины, корь, томос и реинтеграция.
Полностью список самых популярных запросов 2018 Украины выглядит так (запросы приведены на языке оригинала):
Самые популярные запросы:
ЧМ 2018
Мажор 3 сезон
Евровидение 2018
Школа 2 сезон
Полицейский с Рублевки 3 сезон
Кемерово
Фильмы 2018
Марина Поплавская
Холостяк 8
Олимпиада 2018
Персона года:
Марина Поплавская
Егор Крид
Иосиф Кобзон
Борис Апрель/Зианджа
Xxxtentacion
Стивен Хокинг
Меган Маркл
Александр Усик
Александр Захарченко
Надежда Савченко
Фильм года:
Веном
Монстры на каникулах 3
50 оттенков свободы
Мстители: Война бесконечности
Дэдпул 2
Джуманджи. Зов джунглей
Тихоокеанский рубеж 2
Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда
Красотка на всю голову
бешеное свадьбы
ТВ-шоу года:
Евровидение-2018
Холостяк 8
Голос страны 2018
Танцы со звездами 2018
Замуж за Бузову
Лига смеха 2018
Оскар 2018
МастерШеф 8
Невеста для папы
Женитьба вслепую 2018
Сериал года:
Мажор 3 сезон
Школа 2 сезон
Полицейский с рублёвка 3 сезон
Домашний арест
Ивановы Ивановы 3 сезон
Молодежка 5 сезон
Гранд Лион
Ольга 3 сезон
Ривердейл
две матери
Вопрос: «Почему?»
задерживают пенсию
мясо коровы называется говядиной
комментарии связи МТС
в Одессе желтый снег
вянут перцы в теплице
задерживают детские пособия
отекают ноги
мундиаль так называется
Украина не голосует на Евровидении
Пасха в разные дни
Вопрос: «Что такое»
Биткоин
Корь
Томос
реинтеграции
NFC
криптовалюта
Эщкере
ЧСВ
Дифтерия
Томбой
Вопрос: «Как?»
скачать видео с ютуб
сделать слайм
удалить инстаграм
подключить Т2
заработать деньги в интернете
ухаживать за орхидеями
покрасить яйца на Пасху
зайти в ВК
дозвониться оператору Киевстар
как удалить фейсбук
Покупка года:
Бейблэйд
Т2
Укрзализныця билеты
МАУ билет
Iqos
Биткоин
колонка jbl
Беспроводные наушники
айфон 8
резиновые сапоги
Таким был 2018 глазами украинских пользователей поисковой системы Google.
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