В среду, 12 декабря, с 07:00 может быть ограничен въезд грузового транспорта в Киев. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы спецтехники при оперативной уборке и вывозе снега, сообщили в КГГА.

Решение об ограничении въезда будут принимать, учитывая интенсивность снегопада и состояние дорог. Оно будет действовать до улучшения погодных условий.

Напомним, по информации Украинского Гидрометцентра, завтра, 12 декабря, в Киеве ожидается сильный снег, прирост которого составит 13-18 см, метели, порывы ветра 15-18 м/с, на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах (2 уровень угрозы «желтый»).

Во время осложнения погодных условий водителей призывают при возможности воздержаться от поездок на собственных авто и отдать предпочтение общественному транспорту, а также соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.