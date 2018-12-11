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Американский журнал Time объявил «человеком года» журналистов и назвал их «Стражами» (The Guardians).

В частности, это убитый в саудовском консульстве корреспондент The Washington Post Джамаль Хашогги, редакция американского издания The Capital Gazette, при нападении на которую в июне погибли пять человек, оппозиционная филиппинская журналистка Мария Ресса, корреспонденты Reuters Ва Лон и Джо Соу В, которых в Мьянме приговорили к семи годам заключения, передает Радио Свобода.

В материале Time также вспоминают российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, который находится в Украине. Вечером 29 мая полиция Киева сообщила о его убийстве. На следующий день стало известно, что журналист жив, а его убийство инсценировали. Тогда же задержали гражданина Украины Бориса Германа, которого, по данным Службы безопасности Украины, для организации убийства наняли российские спецслужбы. Впоследствии Герман признал свою вину в суде.

В 2017 году «человеком года» по версии американского журнала Time, стал «нарушитель молчания», то есть группа людей, которые первыми поведали миру о сексуальных домогательствах в рамках движения #MeToo.
ForUm

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