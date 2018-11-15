Прокуратура Саудовской Аравии предъявила обвинения 11 фигурантам дела об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.
Пятерых обвиняемых следствие просит приговорить к смертной казни, сообщает УНИАН.
По данным следствия, приказ об убийстве был отдан главой делегации, которая была послана в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для репатриации журналиста на родину.
Сообщается, что пятеро обвиняемых в момент нападения были под воздействием наркотиков.
Прокуратура также подтвердила, что тело саудовского журналиста было расчленено. При этом останки репортера до сих пор не найдены.
Напомним, Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист, написавший немало критических статей о наследном принце Саудовской Аравии Мохаммеде ибн Салмане, хотел оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста 59-летнего Хашогги живет в Турции.
23 октября тело журналиста обнаружили на дне колодца, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула.
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