Прокуратура Саудовской Аравии предъявила обвинения 11 фигурантам дела об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.



Пятерых обвиняемых следствие просит приговорить к смертной казни, сообщает УНИАН.

По данным следствия, приказ об убийстве был отдан главой делегации, которая была послана в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для репатриации журналиста на родину.

Сообщается, что пятеро обвиняемых в момент нападения были под воздействием наркотиков.

Прокуратура также подтвердила, что тело саудовского журналиста было расчленено. При этом останки репортера до сих пор не найдены.

Напомним, Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист, написавший немало критических статей о наследном принце Саудовской Аравии Мохаммеде ибн Салмане, хотел оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста 59-летнего Хашогги живет в Турции.

23 октября тело журналиста обнаружили на дне колодца, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула.