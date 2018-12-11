В Харькове 46-летняя женщина покончила жизнь самоубийством через повешение. Тело без видимых признаков насильственной смерти будет направлено в морг, сообщает пресс-служба облполиции.

Информация о трагедии в офисном помещении на улице Сумской поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 11 декабря около 09:30. Тело женщины обнаружила ее помощница, которая утром пришла на работу.

По адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей.

Сообщение внесены в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается.

По данным местного издания NewsRoom, покончила с собой нотариус Юлия Грузкова, которая была вдовой адвоката и бизнесмена Александра Грузкова, застреленного в январе 2015 года.