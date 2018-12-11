Народный депутат Украины Владимир Парасюк спровоцировал ДТП во Львове – он не соблюдал безопасной скорости и «поцеловал» припаркованный автомобиль, сообщает ZIK.

По данным издания, инцидент произошел 9 декабря в 23:30 во Львове на улице Черновола, 65.

За рулем находился сам народный депутат. Он не выбрал безопасной скорости и не придерживался безопасного интервала, в результате чего столкнулся с припаркованным автомобилем AUDI A6.

Пострадавших в результате ДТП нет. Автомобили имеют механические повреждения.

Вероятно, что на Парасюка составили протокол по ст.124.