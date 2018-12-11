В одесский детский лагерь «Виктория», где в прошлом году во время большого пожара погибло трое детей, заселили военных. Почти полтысячи мужчин будут проживать здесь десять дней, а рядом будут тренироваться.

Именно для этого несколько дней назад райсуд Одессы снял арест с части сооружений лагеря, говорится в сюжете ТСН.

Из домиков, в которых произошел пожар, арест не сняли, однако родители погибших и пострадавших от пожара детей заметили, что из них выносили какие-то вещи. Родители подозревают, что таким образом, возможно, пытаются избавиться от вещественных доказательств по делу.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.

Следствие обвинило в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних детей также бывшую старшую воспитательницу лагеря «Виктория».

Суд санкционировал содержание под стражей без права на залог директора лагеря »Виктория» Петроса Саркисяна. Под круглосуточным домашним арестом находится ведущий инспектор Киевского районного подразделения ГосЧС, которого подозревают в служебной халатности.