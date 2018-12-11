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В Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий в ряде областей объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Так, 11 декабря ночью и утром в северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м; днем в Приазовье сильный дождь, на юге страны порывы ветра 15-20 м/с. К концу ночи и утром 11 декабря в южных и восточных областях сохранится туман, видимость 200-500 м; в северных и центральных областях местами гололед, на дорогах гололедица.

12-13 декабря ожидается осложнение погодных условий 12 мая в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см.

Ночью 12 января в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя 13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатье и Закарпатье, ночью умеренный, днем ​​небольшой снег. На дорогах страны гололедица.
ForUm

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