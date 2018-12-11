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Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 и тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» прибыли в Венесуэлу. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минобороны РФ, передает ТАСС.                              

«Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла», - сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что полет самолетов проходил над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. «В ходе полета летчики ВКС преодолели более 10 тыс. километров», - сказали в министерстве.

При этом в ведомстве сообщили, что ракетоносцы Ту-160 на отдельных этапах перелета сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии.

«На отдельных этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии», - сказали в ведомстве.

Как рассказали в Минобороны РФ, российские самолеты в торжественной обстановке встретили министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и представители посольства Российской Федерации в Венесуэле.

Это уже не первый подобный перелет российских Ту-160. Ранее эти стратегические ракетоносцы побывали в Венесуэле в сентябре 2008 года и в октябре-ноябре 2013 года.
ForUm

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