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Госстат обнародовал в пятницу, 9 ноября, свежий обзор инфляции за 10 месяцев. По его информации, с начала года рост потребительских цен составил 7,4%, пишут Контракты.

В октябре зафиксирована инфляция 9,5%, что на 0,6 процента больше, чем в сентябре. В сентябре цены выросли на 1,9%, а в октябре - еще на 1,7%. Сообщается, что цены на продукты питания и алкоголь в октябре выросли на 1,4,овощи подорожали на 8,8%.

На 4,4-1,1% выросли цены на сало, молоко и молочные продукты, хлеб, яйца, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, масло, рис, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 4,6% подешевели фрукты, на 2,3% - сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,3%, в том числе алкогольные напитки - на 3,2%, табачные изделия - на 1,6%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,6% произошло главным образом за счет повышения тарифов на канализацию на 5,2%, водоснабжение - на 4,8%, содержание домов и придомовых территорий - на 1,4%.

Повышение цен на транспорт в целом на 3,1% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 6%, а также транспортных услуг на 2,4%.

Как сообщалось ранее, инфляция в Украине в сентябре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2017 года - составила 8,9%, замедлившись с 9% месяцем ранее.
ForUm

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