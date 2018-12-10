Во Львове задержаны четверо человек при попытке повредить конструкции повредить конструкции у львов на Лычаковском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Как сообщил руководитель Лычаковского кладбища Михаил Нагай, в воскресенье около 14:50 охрана на камерах видеонаблюдения зафиксировала неизвестных молодых людей, которые пытались повредить конструкции у львов. Эти лица задержаны, на месте работает полиция.

«Эти четверо молодые люди задержаны, с ними работает полиция. Повреждение на конструкциях не значительны, выломан кусок площадью примерно 35 см», - сообщил Нагай.

Напомним, в ночь на 5 декабря во Львове на Лычаковском кладбище неизвестные пытались разбить конструкции, в которых находятся скульптуры львов.