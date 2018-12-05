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В ночь на 5 декабря во Львове на Лычаковском кладбище неизвестные пытались разбить конструкции, в которых находятся скульптуры львов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель городского главы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

«Этой ночью около двух часов ночи была снова попытка разбить конструкции, в которых находятся скульптуры львов на кладбище польских военных захоронений», – написал он.

По словам Москаленко, к утру конструкции уже восстановили.

«Сейчас продолжаются следственные действия. Полиция и СБУ были сразу вызваны на место. Провокаторов на месте задержать не успели», – подчеркнул он
ForUm

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