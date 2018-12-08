В результате противостояния протестующих «желтых жилетов» с полицией в Париже ранено около 30 человек. Об этом сообщает Le Figaro, отмечая, что это предварительные данные. Официальной информации о пострадавших пока нет, передает 112 Украина.

«По предварительным оценкам, в Париже было ранено около тридцати человек, в том числе трое полицейских», - пишет издание.

После обеда в правительственном квартале Парижа было незначительное обострение - протестующие сожгли две машины, они периодически пытаются поджечь мусорные баки, в ответ полиция применяет слезоточивый газ.

В центре Парижа развернули конные подразделения полиции для поддержки пеших.

Сегодня по всей Франции проходят акции протеста «желтых жилетов». На данный момент известно об около 700 арестах по всей стране, в том числе о 598 задержаниях в Париже.

В СМИ уточняют, что мобилизация протестующих более низкая, чем в прошлую субботу – 31 тысяча против 36 тысячи неделю назад. Цифру в 31 тысячу протестующих подтверждают в правительстве Франции.