Канада выделит около 2,5 миллиона долларов на поддержку усилий по борьбе с российской пропагандой во время выборов в Украине.

Эти средства – часть более широкого пакета помощи в $24 миллиона, о предоставлении которого Оттава объявила ранее, передает Укринформ.

«Российская гибридная война в Украине включает дезинформационную деятельность, призванную повлиять на результаты парламентских и президентских выборов. Целью России является дестабилизация украинского государства и распространение среди её граждан сомнений в легитимности демократии как таковой. В ответ на это Канада выделит пакет помощи для поддержки правительства Украины, гражданского общества и независимых медиа в противодействии российской дезинформации накануне выборов 2019 года», - пояснили в МИД страны.

В ведомстве подчеркнули, что Канада уделит отдельное внимание жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

«Часть этой помощи будет касаться неконтролируемых правительством районов и будет заключаться в поощрении их к использованию своего демократического права голоса», - уточнили во внешнеполитическом ведомстве Канады.

Ранее Канада объявила о выделении до $24 миллионов на организацию мониторинга за выборами в Украине, достижения гендерного равенства и улучшения управления.