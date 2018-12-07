Харьковская фотомодель и актриса Екатерина Гордиенко, которую в СМИ называют любовницей народного депутата Украины Евгения Мураева, снялась в российском фильме «Спасибо деду за Победу» вместе с актером Егором Бероевым. По данным «Кинопоиска», фильм получил низкие рейтинги по оценкам зрителей.

В прошлом году 26-летняя Гордиенко также снималась в российской комедии «Новогодний переполох» (2017) вместе с актерами Владимиром Меньшовым и Яном Цапиком, которым запрещен въезд в Украину.

Актеру Меньшову въезд был запрещен за финансовую поддержку сепаратистов на Донбассе, а Цапику – за роль боевика так называемой «ДНР» в российском пропагандистском фильме «Военный корреспондент».

Как сообщалось ранее, нардеп Евгений Мураев не стал комментировать актерские работы своей сожительницы Екатерины Гордиенко, ради которой он в прошлом году оставил жену с двумя детьми.