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Телеканал «Наш», который принадлежит нардепу Евгению Мураеву, финансируется структурами, связанными с российским бизнесменом Павлом Фуксом и бывшим нардепом-регионалом Виленом Шатворяном, который ранее был помощником Виктора Януковича-младшего.

Об этом на условиях анонимности рассказал один из сотрудников телеканала Евгения Мураева «Наш».

По их информации, Виленом Шатворян часто бывает на телеканале. «Инспектирует, как ведутся работы, закупается оборудование», - отметил источник на телеканале «Наш».

Нежелание указывать эту информацию могло стать причиной отказа Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в переоформлении лицензии в части изменения программной концепции и логотипа телеканала. В официальном сообщении Нацсовет указывает, что «в предоставленных каналом документах не было формы №3 о перечне связанных лиц».

Как сообщали СМИ, ранее семью Евгения Мураева финансировал российский олигарх Олег Дерипаска через фирму в Австрии. В то же время Павел Фукс неоднократно подчеркивал, что Олег Дерипаска был его бизнес-партнером в ряде проектов. Источник утверждает, что именно через российского олигарха Фукс и Мураев «нашли точки соприкосновения».

Что касается Вилена Шатворяна, который был сначала помощником Виктора Януковича младшего, а затем народным депутатом от Партии Регионов, то с Мураевым они знакомы со времен депутатства 6 созыва. Вилена Шатворяна также СМИ неоднократно обвиняли в работе на РФ, а также финансировании сепаратистских организаций на Донбассе.

Кроме того, по результатам внеплановой выездной проверки ООО «Наша Прага» (владелец лицензии на вещание канала «Макси-ТВ», на основе которого Е. Мураев создал телеканал «Наш») Нацсовет 6 декабря вынес предупреждение за несоблюдение условий лицензии.

Напомним, согласно данным Государственного реестра физических и юридических лиц-предпринимателей, бенефициарным собственником компании «Наша Прага» является отец народного депутата Евгения Мураева Владимир Мураев. 

 
ForUm

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