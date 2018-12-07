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6 декабря. Картина дня 46

Военный комиссар Южненского городского военного комиссариата Одесской области задержан на получении взятки, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Установлено, что за непризов военнообязанных частного предприятия на военную службу и военные сборы с исключением указанных граждан из воинского учета военком требовал от директора предприятия неправомерную выгоду в размере 4500 долларов США.

В четверг, 6 декабря, во время передачи оговоренной суммы взятки должностное лицо задержано правоохранительными органами в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом УСБУ в Одесской области.
ForUm

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