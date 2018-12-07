Депутаты Ивано-Франковского областного совета поддержали мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта страны-агрессора в любых формах на территории области до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Об этом сообщает местное издание «Тримай Курс» со ссылкой на соответствующее решение облсовета.

Проект решения депутатам представил Игорь Дебенко. Он отметил, что оно носит рекомендательный характер.

«Мы как депутаты областного совета должны засвидетельствовать свою позицию. Просить людей воздерживаться от культивирования, проталкивания русскоязычного продукта агрессора», - сказал он.

Дебенко разъяснил, что под «русскоязычным продуктом агрессора» понимаются песни, фильмы, музыка, которые производятся российскими гражданами, фирмами.

Депутат от ВО «Свобода» Василий Попович предложил в поддержку решения жителям области проводить флешмоб «Убей в себе москаля» и обращать внимание водителей маршруток, продавцов, включающих российскую музыку.

Мораторий на русскоязычный продукт ввели во «избежание эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни, для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации».

Проект решения предусматривает также создание межведомственной рабочей группы с участием общественности, правоохранительных органов и работников РГА с целью проведения систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта агрессора на территории Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее Тернопольский областной совет установил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории области.

19 сентября такой же запрет установили на территории Львовской области, а 25 сентября – в Житомирской области.

Решение поддержали 68 депутатов. Трое не голосовали.