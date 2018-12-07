В «Укрзализныце» уверяют, что системы продажи билетов работают в нормальном режиме.

Отмечается, что в течение 6 декабря «Укрзализныця» реализовала 281 000 проездных документов. Большинство билетов - 176 000 (63% от общего количества) были оформлены через онлайн-систему [email protected], остальные 105 тыс. - через железнодорожные кассы.

Вчера в кассах вокзала станции Киев-Пассажирский пассажиры купили 15,2 тыс. проездных документов, а накануне - 14,8 тыс.

Также сообщается, что 5 декабря «Укрзализныця» реализовала 347 билетов.

Напомним, 4 декабря в онлайн-системе продажи билетов «Укрзализныци» произошел масштабный сбой.

Из-за этого на центральном железнодорожном вокзале в Киеве образовались большие очереди, поскольку пассажиры не могут получить железнодорожные билеты, купленные в течение последних двух дней через онлайн-сервис.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что проверит, почему возникают проблемы с приобретением железнодорожных билетов.