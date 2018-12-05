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Работа онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua стабилизирована, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Нагрузка на онлайн-систему продажи билетов booking.uz.gov.ua возросла в 6 раз. Наблюдались случаи, когда после совершения оплаты клиенты не получали подтверждения транзакции и поступления билета на электронную почту. Для обеспечения осуществления операций клиентских платежей в стабилизации работы системы специалистами «Укрзализныци» были наложены определенные ограничения», – говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что сейчас работа онлайн-системы сервиса booking.uz.gov.ua стабилизирована. Клиенты, совершившие оплату до 19 часов, сделки которых были подтверждены банком, начинают получать свои билеты на указанные электронные ящики. В случае неподтверждения сделки банком, средства возвращаются на счета клиентов.

В случае, если заявленная операция осталась без результата, клиенты сервиса booking.uz.gov.ua могут обратиться с соответствующей информацией в установленном порядке по телефону: 044 591 19 электронному адресу: [email protected] или Skype: uz_booking.

В «Укрзализныце» подчеркнули, что ограничения на количество подключений к сайту booking.uz.gov.ua будет снято после обработки всех запросов от клиентов, не получивших подтверждения своих операций за период с 14:00 до 20:00.

«Просим прощения у пассажиров за временные неудобства, возникшие из-за значительной нагрузке на систему. Например, только в период с 19 до 20 часов через сервис booking.uz.gov.ua успешно было приобретено 18 тыс. билетов. Тогда как в среднем за час через онлайн-систему продается 2000 билетов», – сказано в сообщении.

«Укрзализныця» открыла продажу билетов на поезда, отправляющиеся после 20 декабря. После реализации всех билетов на круглогодичные поезда, «Укрзализныця» начнет назначение дополнительных поездов на период новогодних и рождественских праздников.
ForUm

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