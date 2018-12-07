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В ноябре 2018 года в столице зарегистрировано более 250 случаев кори, в том числе 141 - среди детей. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба КГГА.

По ее словам, только в период с 26 ноября по 6 декабря с диагнозом корь госпитализированы 60 детей. Всего же с начала года по состоянию на 28 ноября на этой опасной болезнью заболели более 2600 человек, более 1000 из которых - дети.

«Сейчас в Киевской городской детской клинической инфекционной больнице с диагнозом корь находится 22 ребенка. К счастью, сейчас их состояния ничего не угрожает. Но задумайтесь - почти все они (более 90%) не были вакцинированы», - рассказала Гинзбург.

Напомним, с начала 2018 года в Украине корью заболели 44386 человек. От осложнений кори умерли 15 человек (4 взрослых и 11 детей). 

За последнюю неделю в Украине количество заболевших корью выросло на 11,5%.
ForUm

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