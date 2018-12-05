За последнюю неделю в Украине количество заболевших корью выросло на 11,5%, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По оперативным данным Центра общественного здоровья, за 48 неделю корью заболели 2384 человека - 741 взрослый и 1603 ребенка (на 11,5% больше, чем на прошлой неделе).

С начала 2018 года в Украине корью заболели 44386 человек (16593 взрослых и 27793 ребенка). Наибольший болеют корью раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший. В общих цифрах самые высокие показатели во Львовской (всего 9533 человека: 2697 взрослых и 6836 детей), Ивано-Франковской (4571 человек: 1225 взрослых и 3346 детей), Закарпатской (4147 человека: 846 взрослых и 3301 ребенок), Тернопольской (2854 человека: 971 взрослый и 1883 ребенка), Одесской (2643 человека: 1322 взрослых и 1321 ребенок) областях и в Киеве (2625 человек: 1591 взрослый и 1034 ребенка).

С начала года от осложнений кори умерли 15 человек (4 взрослых и 11 детей).

Как сообщал ForUm, 27 октября в Мукачево в Закарпатской областной детбольнице умер мальчик — от сердечно-сосудистой недостаточности, развившейся в результате кори, которую лечили на дому.