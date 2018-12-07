Вчера, 6 декабря, оккупанты 6 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, применяя вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, из минометов калибра 82 мм захватчики обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Новотошковского, а провокационный огонь из стрелкового оружия зафиксирован на подступах к Марьинке.

Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Приазовье. Здесь противник вел прицельный огонь из ручных и автоматических гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Чермалыка, Водяного и Лебединского.

В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.

С начала этих суток зафиксирован вражеский огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Тарамчук.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

По данным разведки, 6 декабря, один русский оккупант был уничтожен, еще два захватчика – получили ранения.