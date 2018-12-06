Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали ряд переименований столичных топонимов, сообщает пресс-служба Киевсовета.
Согласно решению, переименованы следующие улицы, площади и переулки:
ул. Механизаторов - в ул. Генерала Шаповала в Соломенском районе;
ул. Толстого - в ул. Владимира Беца в Деснянском районе;
площадь Новороссийскую - в площадь Черниговскую в Днепровском районе;
пер. Советский - в пер. Константина Михальчука.
Кроме того, переулку, который пролегает от улицы Митрополита Владимира Сабодана, присвоено название переулок Ковтуновский в Деснянском районе.
Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.
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