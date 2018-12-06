Депутаты Киевского городского совета поддержали в первом чтении решение о расторжении договора аренды земли со скандальным застройщиком «Контактбудсервис» на Осокорках, сообщили ForUm’у в пресс-службе мэра столицы.

«Застройщик не услышал ни городскую администрацию, ни общественность. Поэтому мы поддержали в первом чтении проект решения о расторжении договора аренды земельного участка на Осокорках. Возможно, так застройщик поймет, что нельзя пренебрегать интересами общества, интересами города. Застройщик еще имеет возможность ко второму чтению оплатить долги и услышать общественность. Если он этого не сделает - Киевсовет расторгнет договор окончательно», - подчеркнул Виталий Кличко.

В течение не более 20 дней - между первым и вторым чтением - застройщик имеет возможность погасить долги перед городом, прекратить судиться с городом по уменьшению арендной платы и достичь взаимопонимания с территориальной общиной по обеспечению необходимой инфраструктуры и зеленых зон в районе застройки на Осокорках.

Так, компания-застройщик «Контактбудсервис» должна городскому бюджету 65,6 млн гривен за аренду земли. Если до конца года застройщик не будет платить долг, он вырастет до 73 млн гривен. Освоение участка компания должна была начать еще до 2008 года. Против застройки на Осокорках выступает общественность, которая отстаивает инициативу «Экопарк».

Также мэр Киева во время рассмотрения на заседании Киевсовета вопроса о расторжении договора аренды с компанией «Контактбудсервис» поручил соответствующим подразделениям Киевской городской государственной администрации проверить наличие земельных участков в столице, которые в аренде, но не используются застройщиками.

«Прошу подготовить протокольное поручение по проверке наличия земельных участков, которые сейчас не используются застройщиками», - сказал Кличко.