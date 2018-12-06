Словакия во время своего председательства в ОБСЕ в 2019 году будет фокусироваться на вопросах, связанных с незаконной аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии, будущий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак в выступлении на министерской встрече ОБСЕ, сообщает Европейская правда.

Лайчак отметил, что недавние действия РФ обострили проблему. «События на Азове – это тревожный звоночек, который добавляет к риску дестабилизации в регионе», - пояснил он

Учитывая эту ситуацию, словацкое председательство сфокусируется на этой тематике, сообщил он.

«Вклад в кризис в Украине и вокруг нее, который включает незаконную аннексию Крыма, подрывающий принципы ОБСЕ – будет фокусом нашего председательства в организации», - заявил министр, не упомянув Россию.

Лайчак считает, что возможности ОБСЕ не используются в полной мере.

«Это не единственный кризис на нашей территории. Похоже, что мы что-то делаем не так. У нас есть уникальная платформа с невероятным потенциалом. Сегодня, когда меняются мировые установки, многосторонность (в международных отношениях) подвергается сомнениям, а стабильность подрывается - ОБСЕ становится более релевантным чем когда-либо», - заявил он.

Лайчак признал, что эта деятельность организации потребует дополнительного финансирования.

«Нам нужно больше сотрудничества, больше вовлеченности участников и, откровенно говоря, больше денег», - заявил он, не детализировав одновременно этот тезис.