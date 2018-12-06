В течение последних двух недель заблокированы 522 номера телефонов, которые указаны на незаконно размещенных объявлениях. Такая мера очистит город от неэстетичных объявлений, которые киевляне видят на улицах столицы на каждом шагу, заявили в КГГА.

«За самовольное размещение рекламных объявлений на остановках, столбах и других элементах благоустройства Киева мы разработали эффективную систему автодозвона. То есть в случае самовольного размещения рекламных средств на столичных элементах благоустройства на номер телефона, указанный в объявлении, непрерывно будут осуществляться звонки с информированием о нарушении Правил благоустройства и обязательства немедленного устранения нарушений», - заявил начальник управления контроля за благоустройством Департамента городского благоустройства Тарас Панчий.

Автодозвон осуществляться непрерывно до момента устранения рекламодателем нарушения и уплаты штрафа в городской бюджет в размере до 1700 гривен.

«Система автодозвона доказала свою эффективность. Всего за 2 недели составлено 10 административных протоколов, которые наполнят городской бюджет 17 тыс. грн и обязали нарушителей собственными силами устранить нарушения», - подытожил чиновник.