Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук и министр внутренних дел Украины Арсений Аваков подписали Меморандум о сотрудничестве между ЦИК и МВД. Такой меморандум заключен впервые, сообщили ForUm’у в пресс-службе Комиссии.

«Цель данного соглашения заключается в консолидации усилий, направленных на сотрудничество по недопущению нарушений избирательных прав граждан, а также обеспечении соблюдения установленных Конституцией Украины и избирательным законодательством Украины принципов и основ избирательного процесса», - говорится в сообщении.

ЦИК и МВД договорились о проведении совместных встреч руководителей, экспертов и специалистов в рамках совещаний, семинаров, конференций, а также – мероприятий по обеспечению мониторинга состояния соблюдения избирательного законодательства в период подготовки и проведения выборов.

Не менее важными должны стать и организация ряда других мероприятий и разработка методических пособий по повышению правовой осведомленности сотрудников МВД, в том числе Национальной полиции, избирательных комиссий, центральных органов исполнительной власти по вопросам избирательного законодательства и противодействия правонарушениям, направленным против избирательных прав граждан.

Подписанты Меморандума договорились и об освещении информации о системных правонарушениях избирательного законодательства Украины. Согласно документу также будет налажен взаимообмен информацией о правонарушениях против избирательных прав граждан, ведение их электронной карты классификации по видам и регионам в период проведения выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов.

Еще одним из важнейших направлений совместной деятельности должно стать выявление, предотвращение и пресечение правонарушений, связанных с вмешательством в работу компьютерных сетей и государственных информационно-аналитических и информационно-телекоммуникационных систем.

«Заключение настоящего Соглашения не только будет способствовать обеспечению реализации и защиты избирательных прав граждан Украины, но и поможет синхронизировать с МВД совместные усилия по соблюдению принципов и основ проведения как общенациональных, так и местных выборов», - отметила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.