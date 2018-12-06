5 декабря ситуация в районе проведения операции имела признаки к обострению на Попаснянском направлении, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В шести случаях противник применил запрещенное вооружение.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и пять раз за сутки открывал огонь возле хутора Вольного из минометов калибра 82 мм. В этом районе захватчики также применили зенитную установку ЗУ-23-2 и дважды противотанковые управляемые ракеты.

За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций ВСУ еще на подступах к населенным пунктам Пески, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Чермалык и Гнутово. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не велся.

В ходе боевых действий ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.

С начала этого периода противник огневой активности не проявлял.

По данным разведки, 5 декабря, трех оккупантов уничтожено и еще двое – ранены.