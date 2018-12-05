Киевский районный суд Одессы признал виновной одесситку в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно постановлению, женщина двигалась на автомобиле «Tesla Model X» по ул. Фонтанская дорога в Одессе с явными признаками алкогольного опьянения.

Водитель транспортного средства отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в присутствии свидетелей.

В судебном заседании женщина не признала свою вину, но объяснила, что принимала алкогольные напитки за 3 часа до того, как села за руль.

Рассмотрев материалы дела, суд критически оценил показания женщины и признал ее виновной в совершении административного правонарушения.

На нее наложено административное взыскание в виде штрафа 10200 гривен и одного года лишения права управления транспортными средствами.