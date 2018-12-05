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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении двум лицам, вероятно причастным к нанесению 8,245 млн долл. США убытков ГП «Укркосмос».

Как сообщает пресс-служба НАБУ, один из них – бывший внештатный советник генерального директора Государственного космического агентства Украины, задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

«Это лицо подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и ч.3 ст.209 («Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем») Уголовного кодекса Украины. Действия второго подозреваемого, доверенного лица, квалифицированы по ч.3 ст. 209 УК Украины», - говорится в сообщении.

Как установило следствие, в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8,245 млн долл. США, предоставленные в рамках кредита Экспортного агентства Канады и предназначенные для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП «ПО Южмаш». В результате таких действий сорван запуск первого украинского спутника «Лыбидь» как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Детективы Национального бюро проверяют причастность других лиц к нанесению ущерба ГП «Укркосмос».
ForUm

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