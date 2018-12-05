Украинские военные вертолетчики провели медицинскую эвакуацию миротворца Республики Малави, который 16 суток самостоятельно выживал в джунглях Конго. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Миссия ООН по стабилизации в ДР Конго совместно с Вооруженными силами страны проводит широкомасштабную операцию против незаконного вооруженного формирования в регионе Северное Киву, который является зоной ответственности также и украинского национального контингента.

В ходе одного из боевых столкновений миротворец из контингента Республики Малави потерял связь со своим подразделением и в результате чего оказался один среди джунглей. Поисково-спасательные операции не давали результатов из-за чрезвычайно плотной растительности и сложных погодных условий в течение 16 суток. К счастью, данный военнослужащий не паниковал, сохранил самоконтроль и сумел выйти на открытую местность, где он был обнаружен и оперативно эвакуированы экипажем украинского военного вертолета.

Малавийцу удалось самостоятельно выжить в течение 16 суток среди джунглей благодаря подготовке, полученной в его родной стране, а также тренингам, проведенным персоналом Миссии непосредственно в ДР Конго, которые проводят со всеми без исключения миротворческими контингентами.

Проблем со здоровьем, кроме сильного общего истощения организма и незначительных повреждений кожных покровов, при первичном осмотре не было обнаружено. Украинские военнослужащие 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго, вместе с медицинским персоналом ЮАР обеспечили экстренную медицинскую эвакуацию миротворца в военный госпиталь в городе Гома. В дальнейшем ему предстоит пройти полное медицинское обследование, однако на данный момент можно сказать, что его жизни ничего не угрожает.

Малавийский миротворец поблагодарил экипаж украинского вертолета и пообещал помнить всю свою жизнь об оказанной помощи.