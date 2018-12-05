Испытания украинских ракет доказали, что Украина способна защитить свои рубежи на Черном и Азовском море. Об этом сказал секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов после окончания испытаний на военном полигоне в Одесской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По его словам, во время испытаний были достигнуты важные результаты, в частности, проведена успешная летная проверку украинских крылатых ракет, и отработана система береговой обороны с помощью модернизированного ракетного комплекса С-125.

«Задача, которая была поставлена ​​сегодня для крылатых ракет, - проверка на дальность и точность поражения надводных целей», - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что цель была уничтожена на расстоянии 280 километров.

Турчинов сообщил, что для проверки результатов поражения целей на большой дальности была задействована авиация, а также оборудован специальный пункт на острове Змеиный.

Кроме того, Турчинов сказал, что для усиления береговой обороны осуществлена ​​проверка точности и надежности поражения плавсредств условного противника ракетными комплексами С-125, прошедшими глубокую модернизацию на предприятиях украинского ОПК.

«По результатам поражения плавсредств модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось 8 пусков во время которых было уничтожено 8 надводных целей. Это очень хороший результат, который доказывает, что эти модернизированные комплексы способны обеспечить надежную защиту от агрессии как с воздуха, так и с моря, и значительно усилят береговую оборону Черноморского и Азовского побережья», - подчеркнул Турчинов.

После завершения испытаний секретарь СНБО Украины провел совещание с ведущими разработчиками ракетной техники и военным руководством для определения приоритетных направлений усиления защиты Черноморско-Азовского региона. Совещание состоялось в новом командно-штабном передвижном специальном телекоммуникационном комплексе, который был задействован для координации ракетных стрельб.

Как ранее сообщал ForUm, 5 декабря в Украине успешно испытали новую противокорабельную украинскую крылатую ракету «Нептун».