У ніч проти 31 жовтня українські військові завдали успішного ракетного удару по теплоелектроцентралі в російському Орлі.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Там розповіли, що удар завдали крилатими ракетами «Нептун». Окрім цього, під ударом опинилася й електрична підстанція Новобрянська.

Як зазначили у ВМС, обидва об’єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону, а тому виведення їх з ладу — серйозний удар по логістиці окупантів.

«Українські військові продовжують демонструвати, що жоден тил ворога не є безпечним», — заявили у ВМС.

Раніше губернатор Орловської області Андрєй Кличков заявляв, що на територію ТЕЦ в Орлі впали уламки дронів, через що зазнало пошкоджень обладнання станції. Водночас пожежі й постраждалих там немає, але на об’єкті почали ремонт.

Однак у місті тимчасово зникало світло: Кличков каже, що після того, як перейшли на резервні лінії постачання, електрику відновили практично повністю. Тим часом у деяких районах Орла також обмежать теплопостачання та гаряче водопостачання, адже від падіння дрона, мовляв, постраждав і магістральний трубопровід ТЕЦ.