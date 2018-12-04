Правоохранители разоблачили схему переправки граждан в РФ транзитом через временно оккупированную территорию АР Крым, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Так, вчера в рамках открытого уголовного производства совместно с сотрудниками СБУ в Херсонской области, под процессуальным руководством прокуратуры Херсонской областной разоблачили и прекратили деятельность канала незаконной переправки лиц через государственную границу с использованием транспортных средств.

При въезде на материковую часть Украины в КПВВ «Чонгар» совместная группа правоохранителей задержала водителя микроавтобуса, гражданина Украины, который по предварительной договоренности осуществил перевозку двух граждан Украины в РФ и обратно транзитом через временно оккупированную территорию АР Крым.

В дальнейшем, в рамках этого же уголовного производства, правоохранители, при поддержке пограничного спецподразделения «Дозор», провели санкционированные обыски в местах проживания водителя и владельца «компании перевозчика». Установленным порядком были изъяты документы, средства связи и другие вещи, которые могут быть использованы в суде в качестве доказательства противоправной деятельности. В настоящее время следственные действия продолжаются.

В действиях правонарушителей усматриваются признаки нарушения ч.2 ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и ч.2 ст.332-1 УК Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».