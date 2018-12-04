С момента введения военного положения в 10 областях Украины количество граждан России, въезжающих в страну, сократилось почти втрое. Об этом сообщил в интервью телеканалу UATV председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, передает Радио Свобода.

«Если раньше въезжали в Украину около 5 тысяч граждан Российской Федерации, то сегодня мы пропускаем 1300 в сутки», - сказал руководитель ГПСУ.

С момента введения военного положения до 3 декабря более 600 россиянам отказано во въезде в Украину, уточнил Цигикал.

Как сообщал ForUm, глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Военное положение в Украине введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).