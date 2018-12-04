также в разделеОбщество
Украинцам объяснили, как оплачивать коммуналку после получения субсидии 7
СМИ узнали о сомнительных доходах и множестве недвижимости члена ВСП 4
Глава МВД Грузии не исключает связь задержанных украинцев с Саакашвили 11
Задержанные в Грузии украинцы ответили на обвинения лозунгом «Слава Украине» 46
Завтра перекроют часть трассы Киев-Чоп 28
Pray for Ukraine: Украинский футболист в Венгрии поддержал Родину 24
Луценко: Заказчики убийства Гандзюк установлены 74
НАБУ взяло в разработку латифундиста-рейдера из ГПУ Анатолия Гатунка 19
Защищать украинских моряков вызвались 50 российских адвокатов 70
В РФ решили наградить пограничников, захвативших украинских моряков 14
Бердянский порт перешел на сокращенную рабочую неделю 19
«Нелегкий крест»: Денисовой стало плохо в прямом эфире 138
Суд отказался арестовывать Продана 23
3 декабря. Картина дня 32
Стало известно, кто сыграет Лесю Украинку в фильме о поэтессе 59
Суд отказался снять арест с российского танкера 64
УЕФА не разрешает «Шахтеру» провести матч ЛЧ в Харькове из-за военного положения 23
Минздрав обещает: В 2019-м «скорая» будет приезжать быстрее 13

С момента введения военного положения в 10 областях Украины количество граждан России, въезжающих в страну, сократилось почти втрое. Об этом сообщил в интервью телеканалу UATV председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, передает Радио Свобода.

«Если раньше въезжали в Украину около 5 тысяч граждан Российской Федерации, то сегодня мы пропускаем 1300 в сутки», - сказал руководитель ГПСУ.

С момента введения военного положения до 3 декабря более 600 россиянам отказано во въезде в Украину, уточнил Цигикал.

Как сообщал ForUm, глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Военное положение в Украине введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и  будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2199 грн.
40
Теги