Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало заявление о возбуждении уголовного дела по факту причастности к ряду преступных действий начальника отдела капитального строительства и технического надзора управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины Анатолия Гатунка.

Заявления о привлечении Анатолий Гатунка к уголовной ответственности в НАБУ (номер регистрации 204/3311201) и НАПК (07/54121/18) подали пайщики и акционеры СООО «Бондаревское» Коростеньского района Житомирской области. Об этом сообщает издание «Багнет».

Заявители обвиняют чиновника ГПУ в незаконном пользовании землями без ведома пайщиков, присвоении земельных наделов умерших владельцев, рейдерском захвате СООО «Бондаревское» в сговоре с группой лиц, подлоге документов, присвоении и растрате материально-технических ценностей предприятия.

Супруге Анатолия Гатунка Людмиле Пономаренко до недавнего времени принадлежало СООО «Бондаревское» (ЕГРПОУ 03743486) в Коростеньском районе, а сын Артур, депутат Запорожского облсовета, контролирует 100% долю ООО «Агроуспех-1» (ЕГРПОУ 39320297) в Олевском районе.

В марте 2018 года Анатолий Гатунок решил «продать» оба предприятия предпринимательнице Руслане Приходько. Ее бизнес-партнеры Александр Грицун и Василий Матиенко, которые находились в сговоре с чиновником ГПУ, убедили предпринимательницу выкупить вскладчину по 80% в уставных фондах двух ООО, а по итогам урожая приобрести оставшиеся доли. Продажная стоимость активов составила $395 тыс., из которых $291,2 тыс. – цена 1400 га земельного банка двух предприятий (СООО «Бондаревское» - 900 га, ООО «Агроуспех-1» - 500 га).

27 апреля 2018 года, в офисе нотариуса, состоялась сделка купли-продажи 80% доли активов СООО «Бондаревское». Руслана Приходько заплатила Анатолию Гатунку $170 тыс. наличными. После государственной перерегистрации состава участников ООО был назначен новый директор Вячеслав Паламарчук.

После сделки, начав посевную, новая собственница обнаружила, что столкнулась с мошенниками.

«Мы провели инвентаризацию земель. Оказалось, что двум ООО принадлежали права на существенно меньшие площади земли. Вместо 900 га СООО «Бондаревское» имело право обрабатывать лишь 742 га, а «Агроуспех-1» имело в своем банке всего 336 га вместо 500 га. Более того, часть земель, которые Гатунок показывал, как часть собственности «Бондаревского», принадлежали другим предприятиям – ООО «Некращи» и ЧП «Черняховская аграрная группа». Он незаконно засеял эти чужие земли», - заявила Руслана Приходько.

В сентябре супруга чиновника ГПУ Людмила Пономаренко, по надуманным мотивам, подала иск в хозяйственный суд Житомирской области о разрыве договора купли-продажи корпоративных прав на СООО «Бондаревское». В этом время, Гатунок, Грицун и Матиенко берут предприятие под свой контроль, принимая на себя все управленческие решения. 10 октября они похищают печать общества, угрозами физической расправы вынуждают уволиться директора Вячеслава Паламарчука.

«На данный момент рейдеры успешно распродают урожай, а их адвокаты добиваются в суде возвращения супруге Анатолия Гатунка 100% доли в СООО «Бондаревское». При этом, полученные от Русланы Приходько $170 тыс., чиновник Генпрокуратуры возвращать не намерен», - пишет издание.