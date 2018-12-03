Отчет фракции Радикальной партии Олега Ляшко является демонстрацией серьезных намерений на президентскую избирательную кампанию. Такое мнение высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, добавив, что именно публичность и открытость является одной из важных черт современного политика.

«Публичная отчетность о проделанной работе в парламенте может стать хорошим трендом и примером для подражания других парламентских фракций, как элемент европеизации украинской политики», - считает Карасев.

«Вхождение в президентскую избирательную кампанию, из отчета и демонстрации достижений фракции за 4 года - пример ответственности партии и ее лидера. Что только усилит доверие к новым обещаниям, в силу того, что предыдущие были выполнены», - подчеркнул эксперт.

«Символизм того, что отчет совпал с днем ​​рождения Ляшко, как раз таки не случаен, ведь демонстрирует его полную отдачу политическом ремеслу», - напоследок добавил политолог.