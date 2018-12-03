В Мариуполе на подъездах домов появились плакаты с беглым президентом Виктором Януковичем. На них он изображен в форме красногвардейца с подписью: «Ты заплатил по новым тарифам?» Фото плакатов горожане опубликовали в соцсетях, сообщает 0629.

В СБУ изданию сообщили, что агитатора задержали. Им оказался местный житель 70-летний Анатолий Рыбалка.

С мужчиной сотрудники ведомства провели профилактическую беседу и отпустили.

«Я осуждаю агрессию России против Украины и считаю себя патриотом Родины»,- заявил он сотрудникам СБУ. Он также сообщил, что плакаты не изготавливал специально, а «нашел дома».

По данным СБУ, мужчина не выезжает на оккупированную территорию и не имеет контактов с террористами.