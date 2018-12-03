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Украина в январе-ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила импорт природного газа на 22,7%, или на 2,98 млрд куб. м, - до 10,113 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы - госкомпании «Укртрансгаз», сообщает «УНИАН».

Согласно сообщению, импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы.

В частности, за 11 месяцев было импортировано 6,23 млрд куб. м газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии - 0,66 млрд куб. м и 3,2 млрд куб. м соответственно.

Напомним, «Укртрансгаз» 7 ноября прекратил закачку природного газа в подземные хранилища (ПХГ) и перешла в режим работы, который предполагает только отбор «голубого» топлива для нужд отопительного сезона 2018-2019 годов. 
ForUm

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