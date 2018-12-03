Прошедший ноябрь в Киеве оказался самым холодным в XXI веке. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура ноября в Киеве составляла +0,3° С, что ниже климатической нормы на 1,8° С. Температурный режим нынешнего ноября в Киеве был достаточно контрастным, ибо первая декада оказалась теплее климатической нормы аж на 3 градуса, а уже со второй декады началось резкое снижение до зимних температур.

После марта ноябрь оказался первым месяцем в этом году со среднемесячной температурой ниже климатической нормы и вообще самым холодным в XXI веке.

Холоднее всего было 30 числа, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 11,4° С, а теплее - 7 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до +12,3 градусов.

В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 19 мм осадков, что составило лишь треть климатической нормы.