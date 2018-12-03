также в разделеПолитика
Эксперт: Отчет фракции Ляшко - демонстрация серьезных намерений на президентскую избирательную кампанию 35
Порошенко уволил постпреда президента в Крыму 24
Керченский кризис: Луценко предлагает новые санкции против россиян 38
Тимошенко усомнилась в правильности военного положения 76
Порошенко: Военкомат пригласил 30 бойцов, а пришли 165 60
Геращенко запросила у «Самопомочи» информацию о Семенченко в Грузии 46
В Кремле ответили Порошенко о планах РФ захватить Бердянск и Мариуполь 160
Черныш: РФ пытается создать в Украине «ситуацию хрупкости» 21
Порошенко предложил разрешить местные выборы при военном положении 70
Нардеп-радикал Мосийчук публично опроверг лживую информацию об отце Медведчука 222
Президент предложил ВР прекратить действие «большого договора» с РФ 56
Порошенко: РФ резко увеличила количество войск вдоль границы с Украиной 121
Порошенко: Путин отказывается от прямых телефонных переговоров 99
Порошенко призвал Германию увеличить военное присутствие в Черном море 128
Помпео: Трамп и Путин смогут встретиться только после освобождения украинских моряков 62
Порошенко: В Украине сейчас решается будущее свободного мира 104
Порошенко: Только членство в ЕС и НАТО снимет угрозу возвращения в «тюрьму народов» 69
МИД Германии обнародовал стратегию по установлению мира в Украине 132

Прошедший ноябрь в Киеве оказался самым холодным в XXI веке. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура ноября в Киеве составляла +0,3° С, что ниже климатической нормы на 1,8° С. Температурный режим нынешнего ноября в Киеве был достаточно контрастным, ибо первая декада оказалась теплее климатической нормы аж на 3 градуса, а уже со второй декады началось резкое снижение до зимних температур.

После марта ноябрь оказался первым месяцем в этом году со среднемесячной температурой ниже климатической нормы и вообще самым холодным в XXI веке.

Холоднее всего было 30 числа, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 11,4° С, а теплее - 7 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до +12,3 градусов.

В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 19 мм осадков, что составило лишь треть климатической нормы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги