В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с момента введения ограничений на въезд количество граждан РФ, желающих въехать на территорию Украины, уменьшилось в два раза. Об этом в эфире 112 Украина заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, за минувшие сутки в областях, где введено военное положение, не были пропущены 77 граждан РФ. Подавляющее большинство не пустили из-за того, что они не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину, часть не имела надлежащих документов или превысила срок пребывания в Украине.

«То, что я наблюдаю за последние дни, поток желающих граждан РФ въехать в Украину уменьшился. Если еще примерно две недели назад среднесуточный поток составлял от 2,5 тыс. до 3 тыс. граждан РФ, то сейчас он достигает ориентировочно 1,3 тыс. – 1,5 тыс. человек», - сообщил Демченко.

Он также обратился к украинцам с просьбой по возможности уменьшить свои поездки в РФ, поскольку на днях Россия обвинила Украину, что россиян не пропускают безосновательно.

В то же время, по словам Демченко, за последние 5 дней около 150 украинцам отказали в въезде на территорию РФ. «Притом, когда украинские пограничники не пропускают иностранца, то иностранцам предоставляется карточка отказа, где четко указывается, на основании какого законодательства и почему лицо не пропущено. Нашим соотечественникам на российской границе отказывают безосновательно, не объясняя причины отказа и никаких документов им также не выдается», - добавил пресс-секретарь ГПСУ.

Как сообщал ForUm, 30 ноября Государственная пограничная служба усилила меры контроля на границе и ограничила въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.